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Son dakika: Teröristlere Eren darbesi: 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Son dakika: Teröristlere Eren darbesi: 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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