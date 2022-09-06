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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristlere ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristlere ağır darbe

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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