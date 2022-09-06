Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim sorgulama: Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai isim listesi...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim sorgulama: Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai isim listesi...