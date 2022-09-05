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Türkiye ve İsrail arasında havacılık anlaşması! Sırada büyükelçi atamaları var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Türkiye ve İsrail arasında havacılık anlaşması! Sırada büyükelçi atamaları var

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı. Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail’e ait hava yollarının İstanbul’a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.

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