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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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