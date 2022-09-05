06 Eylül 2022, Salı
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O çiftçinin elektrik faturası yalanı elinde patladı! Meral Akşener'in önünü kesip dert yandı ama gerçek ortaya çıktı
Şanlıurfa'yı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne kestikten sonra elektrik faturalarından dolayı dert yanan Abdulhadi Karakeçili'nin tam 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ve bu elektriğin maddi değerinin 4,2 milyon lira olduğu açıklandı. İşte detaylar... .