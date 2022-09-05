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O çiftçinin elektrik faturası yalanı elinde patladı! Meral Akşener'in önünü kesip dert yandı ama gerçek ortaya çıktı

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Giriş: 05.09.2022 23:46
Şanlıurfa'yı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne kestikten sonra elektrik faturalarından dolayı dert yanan Abdulhadi Karakeçili'nin tam 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ve bu elektriğin maddi değerinin 4,2 milyon lira olduğu açıklandı. İşte detaylar... .
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