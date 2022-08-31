31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere Pençe darbesi: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere Pençe darbesi: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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