Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'de siyasi bir çözüme kavuşmak için çabaları artırmaya hazırız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu Suriye ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Suriye'de siyasi bir çözüme kavuşmak için çabaları artırmaya hazırız." ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Fransa'nın sömürgecilik geçmişine ilişkin "Afrika'da tutmadı. Geçmişten ders almalısınız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
DİYALOG YOLUYLA GÖRÜŞ AYRILIKLARI AZALIYOR
Türkiye ve Fransa'nın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda tarihi ilişkileri olan iki ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede bölgesel ve küresel sınamalara karşı iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, Ukrayna gibi bölgesel konuların ele alındığını belirterek, "Her konuda Fransa'yla hemfikir olmadığımız açıktır. Her konuda görüş birliği içinde olmayabiliriz ama bu, diyaloğa ve birlikte çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla da görüş ayrılığımızı azalttığımızı da gördük." ifadelerini kullandı.
"Farklı ortamlarda birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade birbirimizle konuşmak daha da sağlıklıdır." diyen Çavuşoğlu, iki ülke Cumhurbaşkanları arasında son dönemde yaşanan yakın diyaloğun da memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
UZUN SÜREDİR İSTİŞARE YAPMAMIŞIZ
Çavuşoğlu, cumhurbaşkanları düzeyinde bir ziyaretin gerçekleşmesinde yarar gördüğüne işaret ederek, Colonna ile görüşmede bu ziyaretin planlamasıyla ilgili konuların da konuşulduğunu söyledi.
İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında ortak mekanizmalar bulunduğunu da belirten Çavuşoğlu," Ziyaretten önce baktım epeydir bu istişareleri gerçekleştirmemişiz. Afrika ve diğer bölgesel konularda, Suriye konusunda istişarelerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu istişareleri de gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
AVRUPA'DA YÜKSELEN IRKÇILIK
Çavuşoğlu, Fransa'da yaşayan Türklerin Türkiye'yle bağlarını korurken Fransa toplumuna da en iyi şekilde uyum sağlamalarını arzu ettiklerini belirterek, Fransa'nın bunları kolaylaştırıcı ve teşvik edici adımlar atmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Fransa'nın Türk toplumunu ilgilendiren konularda sağduyuyu elden bırakmayacağına inandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Maalesef Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından hepimiz endişe duyuyoruz. Irkçılık ve her türlü fobyaya karşı, İslam düşmanlığı, antisemitizm veya Hristiyan düşmanlığı, aşırıcılıkla mücadeleyi birlikte sürdürmemizde fayda var." ifadelerini kullandı.
CAMİ VE DERNEKLERİN GÜVENLİĞİ
Özellikle merkez siyasetçilerin menfi söylemlerinin geleceğe yönelik endişeleri arttırdığını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?
- İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak? İcralık borçlar silinecek mi, af mı geliyor?
- 6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...
- Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Eylül Kabine kararları...
- TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde ucuz konut başvuruları başladı mı? İşte başvuru şartları...
- Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...
- BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2022: Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk İOKBS soru kitapçığı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile sosyal destek başvuruları devam ediyor mu? Ödeme tarihleri...
- MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...
- Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...
- Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...
- Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...