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Halk TV'de yerli ve milli proje hazımsızlığı pes dedirtti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Halk TV’de yerli ve milli proje hazımsızlığı pes dedirtti!

Halk TV'de yayımlanan 'Medya Mahallesi' programının sunucusu Ayşenur Arslan, konuğu Mustafa Sönmez ile birlikte Karadeniz'den çıkarılacak doğalgaz rezervi ve yerli otomobil TOGG ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

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