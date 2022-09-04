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Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Sosyal konut projesinde şart ne olacak? Kaç TL'ye kadar borçlar silinecek?

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Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Sosyal konut projesinde şart ne olacak? Kaç TL’ye kadar borçlar silinecek?

Eylül ayının ilk Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın bir araya geliyor. Dar gelirlinin borçlarının silinmesine ilişkin çalışma ve ucuz ev kampanyasına ilişkin önemli kararların alınması beklenen Kabine Toplantısında birçok başlık yer alıyor. Peki ucuz konutta kontenjanlar ve şartlar ne olacak? Dar gelirli vatandaşlar için gelecek pakete göre hangi borçlar silinecek? İşte haberin detayları...

Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Yarın gerçekleşecek zirvede masaya dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına ilişkin adımların gelmesi bekleniyor. Peki hangi borçlar silinecek ve o adımlar ne olacak?

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN BORÇLARININ SİLİNMESİ

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

KAÇ TL'YE KADAR BORÇLAR SİLİNECEK?

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

BORÇLARIN SİLİNMESİNDE ÖNE ÇIKAN TARİH

Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

TOPLAMDA 30 MİLYARLIK BORÇ SİLİNECEK

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.

BORÇLARI SİLECEK YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yasama yılının açılması ile birlikte TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Kabine toplantısına ele alınacak diğer başlıklar da şöyle;

TARİHİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON 9 GÜN

13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

Yeni yapılacak ucuz konutlar, dönüştürülecek konutlar, başvuru koşulları ve kontenjanlarla ilgili belirlenen kriterler Başkan Erdoğan'a sunulacak.
TOKİ koordinasyonunda yürütülecek olan ucuz ev kampanyasının detayları 13 Eylül'de kamuoyu ile paylaşılacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısının rutin gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak.

YUNANİSTAN'IN TAHRİK VE LOBİ HAREKETLERİ

Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek maddelerden biri de Yunanistan'ın hem Ege ve Akdeniz'deki tahrikleri hem de uluslararası arenadaki lobi faaliyetlerine karşı atılacak adımlar olacak.

EKONOMİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

Tüm bu gelişmeler dışında Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.

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