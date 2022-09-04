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Son dakika: MHP Sivas mitingi | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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Son dakika: MHP Sivas mitingi | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta "2023'e Doğru: Aday belli karar net" mitinginde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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