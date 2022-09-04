04 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 30 Ağustos kutlamalarında Kur'an okunması Can Ataklı'yı rahatsız etti! Skandal ifadeler

30 Ağustos kutlamalarında Kur'an okunması Can Ataklı'yı rahatsız etti! Skandal ifadeler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
ABONE OL
30 Ağustos kutlamalarında Kur’an okunması Can Ataklı’yı rahatsız etti! Skandal ifadeler

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kutlandı. Külliye’deki kutlamalarda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı 30 Ağustos’ta Kur’an okunmasını hedef aldı.

Türkiye, bağımsızlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zeferinin 100'üncü yılını geride bıraktı.

CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER! VİDEO TIKLA İZLE

Vatan toprağının her karesinde derinden hissedilen bir sevinçle kutlanan Zafer Bayramı, görkemli gösterilerle de karşılandı.

Kutlamaların en dikkat çekeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Külliye'deki kutlamalarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ise seküler kesimden tepki çekti.

Gazeteci Can Ataklı konuyu YouTube yayınına taşıyarak, törende Kur'an okunmasını eleştirdi.

"ORDU KOMUTA BÖYLE ELLER HAVADA KUR'AN OKUNUYOR..."
Ataklı, 30 Ağustos'un Kur'an tilaveti ile kutlanamayacağını söyledi.

Ataklı, "Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir, son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor yahu? Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor... 30 Ağustos Kur'an ile kutlanıyor artık. Olmaz!!! Birtakım saçma sapan cahil cühela var... 'Abi neden?' Yok öyle bir şey!!!" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA