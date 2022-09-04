30 Ağustos kutlamalarında Kur'an okunması Can Ataklı'yı rahatsız etti! Skandal ifadeler
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kutlandı. Külliye’deki kutlamalarda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı 30 Ağustos’ta Kur’an okunmasını hedef aldı.
Türkiye, bağımsızlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zeferinin 100'üncü yılını geride bıraktı.
CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER! VİDEO TIKLA İZLE
Vatan toprağının her karesinde derinden hissedilen bir sevinçle kutlanan Zafer Bayramı, görkemli gösterilerle de karşılandı.
Kutlamaların en dikkat çekeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Külliye'deki kutlamalarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ise seküler kesimden tepki çekti.
Gazeteci Can Ataklı konuyu YouTube yayınına taşıyarak, törende Kur'an okunmasını eleştirdi.
"ORDU KOMUTA BÖYLE ELLER HAVADA KUR'AN OKUNUYOR..."
Ataklı, 30 Ağustos'un Kur'an tilaveti ile kutlanamayacağını söyledi.
Ataklı, "Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir, son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor yahu? Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor... 30 Ağustos Kur'an ile kutlanıyor artık. Olmaz!!! Birtakım saçma sapan cahil cühela var... 'Abi neden?' Yok öyle bir şey!!!" ifadelerini kullandı.
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