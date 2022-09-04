04 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, mesajında, "Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA