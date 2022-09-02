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Günlük vaka sayısı 11 bin! Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Günlük vaka sayısı 11 bin! Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı

15-21 Ağustos tarihleri arasında günlük vaka sayısı 11 bin 431 olurken koronavirüsten 231 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan geçen haftaya göre vakalar yüzde 44 oranında azaldı.

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 15-21 Ağustos'ta 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

80 BİN 20 YENİ VAKA

Buna göre, 15-21 Ağustos'ta 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 102 bin 231 oldu. Kovid-19 vaka sayısı 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan aşı ise 152 milyon 50 bin 973 doza ulaştı.

AŞI SIRALAMASINDAKİ İLLER

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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