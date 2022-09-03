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İstanbul'da asayiş uygulaması! Çok sayıda şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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İstanbul’da asayiş uygulaması! Çok sayıda şüpheli gözaltında

Son dakika haberi... İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 220 şüpheli gözaltına alındı.

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