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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N’Guesso ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile bir araya geldi. Görüşme, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

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