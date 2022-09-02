02 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022
ABONE OL
Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), memleketi Mersin'de toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Meteöz'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğini iletti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz'ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Meteöz'ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Okan Meteöz'ün astsubay öğrencisi eşi Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Meteöz için Tarsus ilçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cenazede yakınları, şehit Meteöz'ün tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Okan Meteöz'ün cenazesi götürüldüğü Hacıhamzalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA