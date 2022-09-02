Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), memleketi Mersin'de toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Meteöz'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğini iletti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz'ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Meteöz'ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Okan Meteöz'ün astsubay öğrencisi eşi Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Meteöz için Tarsus ilçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cenazede yakınları, şehit Meteöz'ün tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Okan Meteöz'ün cenazesi götürüldüğü Hacıhamzalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak?
- Altın neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 1 Eylül güncel altın fiyatları...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar?
- SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE rakamları...
- Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? Başvuru ekranı...
- Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- SON GÜN! DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...
- 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 2022-23 Göreve başlama işlemleri ve belgeleri...
- GSB kura sonuçları neden açıklanmadı? İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İsim listesi sorgulama...