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Gök gürültülü sağanak, dolu ve hortum! İstanbul ve çevresi için peş peşe kritik uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Gök gürültülü sağanak, dolu ve hortum! İstanbul ve çevresi için peş peşe kritik uyarı

İstanbul'da beklenen sağanak yağmur için hafta sonu işaret edildi. Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde sağanak yağış beklenen iller açıklandı. Marmara, Karadeniz ve Trakya'nın batı kesimlerinde sağanak yağış görüleceği belirtildi. Tekirdağ ve çevre illeri için ise dolu ve hortum riskine karşı tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporunu bekliyordu. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz'de yağış beklentisi yinelendi.

Son hava durumu değerlendirmelerine göre Sinop, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu ve Denizli'nin batı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kütahya, Tokat, Trabzon'da yağış etkili olacak.

2 Eylül Cuma günü başlayacak olan sağanak yağışın hafta sonunda da devam etmesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ DOLU VE HORTUM UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "02.09.2022 Cuma günü Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin, bugün (Cuma) öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri, Denizli'nin batısı ile Aydın'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Tokat ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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