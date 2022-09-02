Gök gürültülü sağanak, dolu ve hortum! İstanbul ve çevresi için peş peşe kritik uyarı

GÖK GÜRÜLTÜLÜ DOLU VE HORTUM UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "02.09.2022 Cuma günü Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.