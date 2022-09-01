Dolandırıcıların yeni hedefi Ankara Valisi Vasip Şahin! Detaylar şaşkına çevirdi

Vali Şahin'in parayı vermeyince şüpheliler bu kez de Şahin'i eşi ve çocukları ile tehdit etti. Şahin'e istedikleri parayı vermemesi halinde ailesine zarar vereceklerini söyleyen zanlılar, tehditlere devam edince Vali Şahin, ihbarda bulundu. Vali Şahin'in şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Vali Şahin'in arayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.