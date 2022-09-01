Dolandırıcıların yeni hedefi Ankara Valisi Vasip Şahin! Detaylar şaşkına çevirdi
Telefon dolandırıcılarının yeni hedefi Ankara Valisi Vasip Şahin oldu. Ankara Valisi'nden para isteyen dolandırıcılar, istedikleri parayı alamamaları üzerine bu kez de Şahin'i eşi ve çocuklarına zarar vermekle tehdit etti. Şahin'in ihbarıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilerek, zanlılardan 6'sının ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, dolandırıcılık çetesi olduğu öğrenilen kişiler tarafından aranmaya başladı. Şüpheliler Vali Şahin'den çeşitli bahanelerle yüklü miktarda para istedi.
Vali Şahin'in parayı vermeyince şüpheliler bu kez de Şahin'i eşi ve çocukları ile tehdit etti. Şahin'e istedikleri parayı vermemesi halinde ailesine zarar vereceklerini söyleyen zanlılar, tehditlere devam edince Vali Şahin, ihbarda bulundu. Vali Şahin'in şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Vali Şahin'in arayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.
ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON
Yapılan çalışmaların ardından Vali Şahin'in arayıp para istedikten sonra tehdit eden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Alınan mahkeme kararının ardından polis, Ankara merkezli Sivas ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda olaya karıştığı belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü Ankara Emniyetindeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
TERÖR BAĞLANTILARINA ARAŞTIRILACAK
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 şüphelinin ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sürerken, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.
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