Gaziantep’te trafiğe nefes aldıracak proje! Gaziray projesinde ilk test sürüşü yapıldı

"GAZİANTEP'İN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 20 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE YATIRIM YAPTIK"

Ülkenin payidar kalmasının çalışmak, üretmek, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçtiğini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim ne derse desin biz milletimizden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz. İşte o örnek projelerden biri de Gaziray. Gaziray projesi, kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesi kapsamında TCDD Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile geliştirildi. Yaklaşık 5 milyar lira gibi dev bir yatırım ile Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracağız."

Projede 25,5 kilometre güzergahta 2 hızlı tren, 2 banliyö hattı olmak üzere 4 elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5,5 km olan 2 aç-kapa tünel, 1 köprü, 12 alt-üst geçit ve 26 adet menfez inşa ettik. Ayrıca Gaziray'da kullanılacak elektrikli tren setleri de ülkemiz raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ tarafından üretiliyor." diye konuştu.

Kullanılacak araçların yerli ve milli olmasının ayrı bir sevinç ve gurur vesilesi olduğuna değinen Bakan Karaismailoğlu, projedeki test sürüşüne devam ettiklerini ve sertifikasyon sürecinin son aşamasında olduklarını söyledi.

Kısa süre sonra Gaziantep'e geldiklerinde Gaziray'ı hizmete açacaklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: