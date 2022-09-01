NATO’dan çifte standart! Yunanistan ağladı 30 Ağustos paylaşımı silindi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) sosyal medya hesabından önceki gün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için bir paylaşım yapılmıştı.

"TÜRK BAĞIMSIZLIĞININ 100. YIL DÖNÜMÜ"

Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmişti. Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanılmıştı.