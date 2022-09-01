NATO'dan çifte standart! Yunanistan ağladı 30 Ağustos paylaşımı silindi
Son dakika haberleri... NATO Müttefik Kara Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü sebebiyle yapılan paylaşım Yunanistan kanadından tepkiyle karşılanmıştı. Tepkilerin ardından NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım silindi.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) sosyal medya hesabından önceki gün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için bir paylaşım yapılmıştı.
"TÜRK BAĞIMSIZLIĞININ 100. YIL DÖNÜMÜ"
Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmişti. Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanılmıştı.
YUNANİSTAN MAKAMLARI TEPKİ GÖSTERDİ
NATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.
PAYLAŞIMI SİLDİLER
Gelen tepkilerin ardından NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.
LANDCOM, üye ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları paylaşırken, 25 Mart'ta Yunanistan Bağımsızlık Günü'nü kutlamıştı.
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