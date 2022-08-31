Ege’de 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir, Aydın ve Muğla’da da hissedildi | Son depremler

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE'DE 4,7 VE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM / VİDEO

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56'da Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu ve en yakın yerleşim yerine 30 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi.