Ege'de 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi | Son depremler
Son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, peş peşe iki deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde depremin ardından 5.1 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı. Aydın'ın yanı sıra İzmir ve Muğla'da da hissedilen depremler, paniğe neden oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
EGE'DE 4,7 VE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM / VİDEO
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56'da Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu ve en yakın yerleşim yerine 30 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi.
5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.10'da meydana gelen sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 18 kilometre olarak belirlendi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kuşadası'nda meydana gelen depremler sonrası AFAD sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geçmiş olsun Aydın.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2022
Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/UjIQ6CM0Rg
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.08.31 12:56:38 37.5832 26.8095 9.2 -.- 4.8 4.8 EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 12:19:58 39.7267 30.1952 0.0 -.- 2.0 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2022.08.31 11:59:21 37.1713 38.6840 0.0 -.- 1.8 -.- LULECI-(SANLIURFA) İlksel
2022.08.31 11:58:49 39.1177 29.4807 0.0 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.08.31 10:09:50 37.7475 27.7818 4.3 -.- 1.7 -.- BOYDERE-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2022.08.31 10:06:50 37.8117 27.7665 5.3 -.- 2.3 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2022.08.31 09:50:10 37.1212 28.4673 5.7 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 09:34:41 38.2255 41.9433 6.3 -.- 1.9 -.- KAYALIBAG-(BITLIS) İlksel
2022.08.31 09:09:15 39.4938 28.2565 5.5 -.- 1.5 -.- KAYIRLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.08.31 08:06:24 36.5365 28.7433 18.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 07:38:40 37.0860 28.4173 6.2 -.- 2.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 07:34:43 36.9975 28.4722 4.8 -.- 1.1 -.- ESENTEPE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 06:50:52 35.2253 26.3447 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.31 06:42:14 36.6320 29.1175 16.7 -.- 1.2 -.- FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.08.31 06:16:01 36.2583 28.9372 16.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 05:49:29 35.8338 29.9548 2.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 05:48:08 37.0915 28.3770 16.6 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 05:36:09 38.6080 27.9993 4.7 -.- 1.2 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.08.31 05:24:07 40.8570 31.4467 9.5 -.- 1.6 -.- GOKCEAGAC-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2022.08.31 04:35:42 37.9675 27.1740 12.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 04:13:44 36.1972 29.8123 9.6 -.- 1.1 -.- KALEUCAGIZ-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2022.08.31 04:06:19 37.8523 27.0178 5.6 -.- 0.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 03:43:53 39.0917 35.9987 1.6 -.- 2.7 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.08.31 03:38:29 39.0895 36.0247 5.4 -.- 2.0 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.08.31 03:32:58 39.7162 42.7902 18.2 -.- 1.4 -.- SOBETAS-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.08.31 03:21:56 38.4523 39.5325 7.1 -.- 1.2 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.08.31 03:21:06 38.2727 38.7665 2.3 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
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