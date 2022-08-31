Selçuk Bayraktar’dan CHP’ye iftira tepkisi: CHP’li vekillerin attığı iftiralara sessiz kalınıyor

NE YAPTIĞIMIZDAN DAHA ÖNEMLİSİ DÜSTURUMUZDUR

Tabi biz aslına bakarsak şahıs olarak zamanın genişliğini, mekanın genişliğini düşündüğümüzde, dünyada 8 buçuk milyar insan yaşıyor. Pek bir kıymetimiz yok. Rahmetli babam da bunu hep söylerdi verdiğimiz mücadelenin bir izzeti var. Nefsimizin izzeti yoktur ama bu davamızın izzeti vardır. Davamız nedir? İşte burada 600 bin genç başvurdu ya. Onlar insanlığın yararına, ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olmak için tohumlar ya. İşte bu emeğin, davanın, gayretin kıymeti büyük. Bunu ilk yılından itibaren Allah'a şükür millerimiz büyük bir coşkuyla sahiplendi.

Bütün bu perspektiften baktığımızda meseleye Özdemir Bayraktar'ın, Selçuk Bayraktar'ın, Haluk Bayraktar'ın pek bir önemi yok. Ama verilen mücadelenin ve onun gördüğü rağbetin ve bu davanın niyetlerinin, hedeflerinin, büyük önemi var. Biz asıl onlara halel gelmesinden açıkçası üzülürüz. Yani yolumuz, niyetimiz, düsturumuz belli ve dosdoğru. Zaten ne yaptığımızdan daha önemlisi düsturumuzdur. Düsturumuzdan daha önemlisi de neden yaptığımızdır.

Bazen rahmetli babamız da üzülüyordu. Aslında üzülmemizin de çok bir anlamı yok. En nihayetinde eskilerin de söylediği bir söz var 'İt ürür, kervan yürür' diye. Dolayısıyla bu kervan yürüyor. Bizim SİHA'ları yaptığımız dönemde de bunu yaşadık. Yıllarca türlü türlü iftiralarla boğmaya çalışanlar oldu. Ama her seferinde tam tersi bir sonuç oldu. Bugüne dek de böyle büyüye büyüye gittik. Hep beklenilenin tam tersi sonucu verdi bu saldırılar. Milletimizin çok daha fazla sahiplenmesiyle karşılaşıldı.

Biri bir taraftan aşağıya çekiyorsa, bir taraftan da belki o marazların temizlenmesi için yaşanması gereken şeylerdir. Elbette bazı marazlara toslayacaksınız. Dün de bazı maraz taşlarının döşendiğinden bahsetmiştim. Yani elbette bunlar yaşanacak ki bu marazlar ortadan kalksın ve buradaki çocukların geleceği açık olsun. Onlar da görsün ve ona göre mücadele etsin. Ve onları destekleyecek toplum tüm bunların farkında olsun ki bu arızalar yaşanmasın.

Şurada bir tane takoz var. Onu oraya koyduğunuzda bütün bir emek zayi oluyor. Toplumun bunu anlaması gerekiyor. Bu işlere takoz olmak, durdurmak bu kadar kolay. Bunu anlayıp toplumun buna müdahale etmesi gerekiyor. Taş koyulmasına izin verilmemesi lazım. Çünkü benim gücüm yetmiyor o takozu oradan kaldırmaya. Onu yapmak zor ama takozun binlercesini koyabilirsin oraya. Bu marazlarla yüzleşmemiz gerekiyor ki bunlar çözülsün. Biz yaşasak da bizden sonrakiler yaşamasın. Bağımsızlığın ne olduğunu tepenize bomba yağarken anlıyorsunuz.