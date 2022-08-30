30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'a şimşekli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün vererek onlarca ili uyardı

İstanbul'a şimşekli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün vererek onlarca ili uyardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2022
ABONE OL
İstanbul’a şimşekli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün vererek onlarca ili uyardı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi hafta boyunca yağmura teslim olacak. Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu tahmini açıklamasında önemli uyarılara yer verildi. Kesim kesim kuvvetli rüzgarların olacağı belirtilirken, İç Anadolu'da ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü ise erken saatlerden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve çevrelerinde şimşekli, gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul'u bekleyen yağmurlu günler dikkat çekti. Bugün başlaması beklenen sağanak yağışın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Yurdun Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kesimlerinde hava sıcaklığı devam edecekken zaman zaman kuvvetli rüzgarlara karşı uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için yaptığı hava durumu açıklamasında kuvvetli rüzgarların da beklendiğini duyurdu.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA