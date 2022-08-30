İstanbul’a şimşekli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün vererek onlarca ili uyardı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42