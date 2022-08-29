Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in Berat Albayrak yalanı çürütüldü! İşte yalı iftirasının gerçekleri

YALI İFTİRASINA SARILDI!

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliğinden tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Güven'in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeniköy Askerlik Şubesi hakkında iletiler yazdıktan sonra "(…)Herkes kendine ya bir saray, ya bir yalı derdinde. Berat Albayrak da ilerideki yalıya çöktü" iftirasını attı.

Güven daha sonra sosyal medyadan şunları yazdı: "Berat Albayrak'ın çöktüğü yalı boğazın en pahalı yalısı. Tabi arkada iki de köşkü var. Köşklerin biri şu anda imara aykırı biçimde dev hale getiriliyor. Mimarlar Odası gidip baksa yalının arkasındaki Köşklerdeki fecaat inşaatı görür."