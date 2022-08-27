Teşvik ödemeleri hesaplara yatıyor! 4 gün içinde belli olacak! Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının merakla beklediği teşvik ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Bakan Koca "Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliği olmayacak, bu kapsamdaki bütün uzmanların ek ödemelerinin hesaplanmasında ayrım yapılmaksızın aynı katsayı kullanılacak.
Sağlık sisteminde başta gelir adaletsizlikleri ve uygulamadan kaynaklı bazı sorunların önüne geçmek için "Beyaz Reform" olarak adlandırılan yeni düzenlemeleri peyderpey hayata geçiren Bakanlık, bu kapsamda ek ödeme sisteminin sil baştan yapılandırıldığı yeni yönetmeliği de 12 Ağustos'ta yayımladı.
Ek Ödeme Yönetmeliği'nin uygulanmasına ilişkin gündeme gelen sorular ve tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklık getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünmesinin, sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmediğini, aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanının bu katsayıyı 1'e tamamlamış olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, ayrıca mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemelerinde bir haksızlık bulunmadığını, yeni yönetmelikle hizmet alanı kadro unvan katsayılarının hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacağını açıkladı.
YENİ YÖNERGE YAYIMLANDI
Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar da belli olmaya başladı.
Bu kapsamda il ve ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi, entegre ilçe hastaneleri, il ambulans servisi başhekimliği, komuta kontrol merkezi, acil sağlık hizmetleri istasyonları ve halk sağlığı laboratuvarında görev yapan personelinin ek ödeme uygulamalarına ilişkin "İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet Yönergesi" yayımlandı.
Yönergeyle belirlenen kurum hizmet hedeflerini temmuz dönemi içinde puanlandırabilme imkanı tanındı. Böylelikle 0,75 üzeri hesaplanan kurum hizmet katsayıları, fark bordrosu yapılarak ilgili personele ödenecek.
Ayrıca toplu sözleşmeyle verilen haklar kapsamında ek ödeme hükümlerinin uygulanmasıyla kurum hizmet katsayısı 1,00 değerini aşabilecek.
Yönetmelik kapsamında 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan tabip dışı personelin taban ek ödeme katsayısı yüzde 40 ve tabip taban katsayısı yüzde 10 artırımlı uygulanacak.
UZMAN HEKİMLER ARASINDA DENGE
Bakanlık hastanelerinde görevli olup hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında da herhangi bir ücret dengesizliği yaşanmayacağı öğrenildi.
Hastanede çalışan tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi histoloji ve embriyoloji, halk sağlığı, tıbbi mikoloji, tıbbi parazitoloji, tıbbi viroloji, epidemiyoloji, çevre sağlığı ve temel immünoloji uzmanları için hizmet alanı kadro unvan katsayısı 3 olarak uygulanacak.
Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme katsayısı yönetmelik doğrultusunda geçici olarak 0,75 şeklinde uygulandı. Katsayı, kurum hedefleriyle birlikte 1'e tamamlanacak.
Ayrıca hekim dışı sağlık çalışanlarının katsayılarında toplu sözleşmeyle verilen hakları nedeniyle de bir artış olacak ve oran 1,1'e çıkacak.
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