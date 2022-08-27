Teşvik ödemeleri hesaplara yatıyor! 4 gün içinde belli olacak! Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi

Ek Ödeme Yönetmeliği'nin uygulanmasına ilişkin gündeme gelen sorular ve tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklık getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünmesinin, sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmediğini, aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanının bu katsayıyı 1'e tamamlamış olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, ayrıca mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemelerinde bir haksızlık bulunmadığını, yeni yönetmelikle hizmet alanı kadro unvan katsayılarının hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacağını açıkladı.