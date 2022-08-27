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Son dakika | İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Son dakika | İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti

Son dakika haberi...İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü yağmur hayatı felç etti. Birçok bölgede ulaşım durma noktasına gelirken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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