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Adli Tıp Kurumu Kürtçe tercüman olmadığı iddialarını yalanladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Adli Tıp Kurumu Kürtçe tercüman olmadığı iddialarını yalanladı

Adli Tıp Kurumu, 24 Ağustos'ta kuruma Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen hükümlü Makbule Özer'in muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi iletişim sorunu yaşanmadığını, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmadığını, kendisi ve avukatının da tercüman talebi olmadığını bildirdi.

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