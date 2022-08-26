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PKK'dan ayrılmak isteyen 3 terör örgütü üyesi infaz edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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PKK’dan ayrılmak isteyen 3 terör örgütü üyesi infaz edildi

Suriye'nin Derik bölgesinde, PYD/YPG'den ayrılıp, güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, terör örgütünün sözde üst yönetiminin talimatıyla infaz edildi.

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