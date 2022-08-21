Yunan Bakan Theodorikakos'a tokat! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı PKK'nın Yunanistan'daki kamp fotoğraflarıyla yanıt verdi
Son dakika haberine göre Yunanistan İçişleri Bakanı Theodorikakos, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda eğitim aldığı ve Yunan güvenlik güçlerinin Meriç Nehri'nde sığınmacıları geri ittiğini söylemesine 'provokasyon' diyerek yanıt verdi. Theodorikakos'a cevap ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Çataklı sosyal medya adresinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda çekilen fotoğrafları paylaştı ve 'terör örgütlerine destek vermeyin' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda "PKK'lilerin eğitim aldığı" ve Meriç Nehri'nde bulunan Evros adacığındaki sığınmacıların Türkiye'ye geri itildiği yönündeki açıklamalarına Atina'dan yanıt geldi.
Atina'nın provokatif ve yalan söylemlerine ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı PKK kamplarında çekilen fotoğraflarla karşılık verdi.
YUNAN BAKAN'DAN SKANDAL SÖZLER
Theodorikakos, şu ifadeleri kullanmıştı "Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion'la ilgili son dönemdeki açıklamaları provokatif ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yok.
Evros bölgesinde Türkiye'den Yunanistan'a itilen sığınmacılar ile ilgili son dönemde yaşanan olay ise Türkiye'nin göç konusunu araşçsallaştırma yönündeki bir diğer girişimi.
Yunanistan demokratik bir ülkedir, uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde kendi sınırlarını korumak konusundaki egemenlik hakkını kullanmaktadır."
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI'NDAN KAPAK GİBİ SÖZLER
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunan İçişleri Bakanı'na şu karşılığı verdi "Tahrik etmiyoruz... Bütün dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz! Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın. Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır."
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