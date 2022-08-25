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Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 3 Akıncı İnsansız Hava Aracının (İHA), envantere alındığını bildirdi.

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