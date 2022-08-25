CHP’li belediyeden skandal uygulama! Emzirme odası ve mescide parayla giriliyor

Bunu yanında turnikeler ile karşılaşınca zorumuza gitti. Mescidin, tuvaletin ve çocuk bakım odasının orada turnikenin olması bizim zorumuza gitti. Böyle kötü durumun derhal düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü orada tamam başkan hanım oradan para alındığını iddia ediyor. Ama saat 11, 12'de gelen bir insan ben mescide gideceğim, ben çocuk emzirme odasına gideceğim diye gidip birisine ifade vermesine gerekmiyor 2022 yılında.