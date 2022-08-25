CHP'li belediyeden skandal uygulama! Emzirme odası ve mescide parayla giriliyor
Edirne'nin CHP'li Uzunköprü Belediyesi'nde skandal uygulama başlatıldı. Otogarda bulunan emzirme odası ve mescide girişler 3 TL ile gerçekleşiyor. Mescit girişine konulan para turnikesi tepkilere sebep oldu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ilçe otogarında mescidin, tuvaletin ve çocuk bakım odasının bulunduğu alanın önüne turnike konuldu. Alana girmek isteyen vatandaşlar, 3 TL vererek içeri girebiliyor.
AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, oluşturulan manzaraya tepki gösterdi. Kuruşar, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir uygulama olduğunu vurguladı.
Otogara gelen bir insanın mescide gideceğini ya da çocuğunu emzireceğini kimseye söylemek zorunda olmadığını belirterek Kuruşar, "Saha çalışmaları çerçevesinde yeni yapılmış olan otogarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın dertlerini sıkıntılarını dinledik ve birçok sıkıntı ile karşılaştık.
Bunu yanında turnikeler ile karşılaşınca zorumuza gitti. Mescidin, tuvaletin ve çocuk bakım odasının orada turnikenin olması bizim zorumuza gitti. Böyle kötü durumun derhal düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü orada tamam başkan hanım oradan para alındığını iddia ediyor. Ama saat 11, 12'de gelen bir insan ben mescide gideceğim, ben çocuk emzirme odasına gideceğim diye gidip birisine ifade vermesine gerekmiyor 2022 yılında.
Yan taraftan bölme yaparak oranın açık olması lazım. Açık bir şekilde milletin bu hizmete erişmesi gerektiğini düşünüyorum. Derhal düzeltilmesi gerektiğini temenni ediyorum şiddetle kınıyorum" dedi.
Bu arada, gelen tepkiler üzerine turnikenin kaldırıldığı öğrenildi.
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