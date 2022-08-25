AK Parti’de 2023 hazırlıkları tam gaz devam ediyor! Kurmayla sahaya indi

BAKAN MUŞ DA KATILDI

Toplantı şekil itibariyle ilk oldu ve toplantının devamının geleceği öğrenildi. Toplantının bir erken seçim sinyali vermemesi gerektiği ve seçimlerin zamanında yapılacağı vurgulandı.

Toplantıya Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum, genel başkan yardımcılarının tamamı, Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, bazı milletvekilleri ve geçmiş dönemlerde seçim beyannamesi çalışmalarına destek verdiği için Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.