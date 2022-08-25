Dolandırıcıların akılalmaz oyununa kapıldı! Bir çırpıda 9 milyonu gitti! Herkese ibret olması gereken yeni mağduriyet bakın kimin başına geldi?

2 hafta boyunca bütün bankalardan paraları çekeceğini söyleyen başkan, bir bankadan 30 bin doları kendisine söylenen hesaba havale etti. 14 Eylül günü benzer bez çantanın içine 102 bin doları Çamlıtepe otobüs durağında teslim etti. Bir sonraki gün 100 bin dolar.. Ardından Zekeriyaköy ve Ulus'ta bulunan evlerini ve banka kasasında bulunan altınlarımı satarak parayı kendilerine teslim etme talimatı alan Ceylan, emlakçılar ile görüşmeye başladı.