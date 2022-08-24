Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"nde önemli açıklamalar

FİRMALARA TUZAK KURAN AVUKATLIK FİRMALARI ENGELLENECEK

Özellikle de işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavere dalavaere yapmak suretiyle onların güya haklarını alıp iade edeceklermiş gibi imkan yaratma çabaları karşısında bakanlarıma söylüyorum, hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenlemeyse yasal düzenleme, bu adımı atacağız. Vergi konusunda Hazine Bakanımız hiç gecikmeden, Meclis'in açılmasını beklemeden, süratle adım atıp bunun çıkışını da bakanlığımızın sağlaması gerekir.

Bizim baktığımız tek husus ülkemize yaptığınız katkılardır. Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, güçlendirecek 2053 vizyonuna hazırlayacağız. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ülkemizin kazanımlarına sıkı sıkıya bağlı olmamız gereken dönemden geçiyoruz.