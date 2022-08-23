KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...
KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dar gelirli vatandaşlarla ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu duyurdu. Bakan Nebati, KYK düzenlemesi için de açıklamalarda bulundu. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...
KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir TV kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. KYK düzenlemesi için de konuşan Bakan Nebati, tarih verdi. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...
KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Borcu bulunan öğrenciler e-Devlet'ten giriş yaparak KYK anapara borcunu görüntüleyebiliyor.
KYK BORÇLARI
Bakan NebatiEkimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız.
KYK FAİZ SİLİNMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kredi borçlarına ilişkin kabine toplantısında aldıkları kararları şöyle ifade etti:
"Bu yıl 750 bine yakın gencimiz yurt imkanından faydalanarak, 520 binden fazla gencimiz burs ve 881 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam etmiştir. Geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Halen öğrencilerimiz lisansta 850 lira, dikkat edin biz göreve geldiğimizde bu 45 liracıktı. Şimdi ise 850 lira. Yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları tekrar revize edeceğiz, yükselteceğiz. Burs almak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında yapılan taramayla gayet adil ve şeffaf bir sistemle değerlendiriliyor. Öğrenim kredisi ise başvuran her öğrencimize veriliyor.
Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa elektronik devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık.
Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarımıza talimatı verdik çalışmaları başlattık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz."
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