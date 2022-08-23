KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis’e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...

KYK FAİZ SİLİNMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kredi borçlarına ilişkin kabine toplantısında aldıkları kararları şöyle ifade etti:

"Bu yıl 750 bine yakın gencimiz yurt imkanından faydalanarak, 520 binden fazla gencimiz burs ve 881 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam etmiştir. Geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Halen öğrencilerimiz lisansta 850 lira, dikkat edin biz göreve geldiğimizde bu 45 liracıktı. Şimdi ise 850 lira. Yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları tekrar revize edeceğiz, yükselteceğiz. Burs almak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında yapılan taramayla gayet adil ve şeffaf bir sistemle değerlendiriliyor. Öğrenim kredisi ise başvuran her öğrencimize veriliyor.