Başkan Erdoğan'a şiir yazan Ecemsu'nun ailesinden flaş açıklama! İşte yıllar önce çekilen fotoğrafın anısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm projesindeki evleri hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim etti. Cuma günü gerçekleşen tören sonrasında Erdoğan, bölgede yaşayan Karadüş ailesinin evine konuk oldu.
Karadüş ailesinin 15 yaşındaki kızları Ecemsu, yazdığı şiiri Erdoğan'a okudu. Willi Sendromu'na sahip 10. sınıf öğrencisi Ecemsu, yazdığı şiiri Başkan Erdoğan'a verdi. Erdoğan, kendisi için yazılan şiirdeki "sen çok miniciksin" ifadesine şaşırdı ve "Ne miniği 1.85 boyundayım" dedi.
"ŞİİRİ DUYUNCA AĞLADI"
Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyunca şiir yazdığını belirten Ecemsu Karadüş, "Cumhurbaşkanımız şiiri duyunca ağladı ben de 'ağlayacağını bilseydim yazmazdım' dedim. O da bana oyuncak verdi. O ağlayınca üzüldüm. Şiirde seni çok seviyorum, iyi ki varsın, sen çok güzelsin ve çok başarılısın yazdım. O da 'ben de seni çok seviyorum' dedi. Bana bebekler verdi" dedi.
"İKİNCİ BAHARIMIZDA DA YANIMIZDA"
Anne Selma Karadüş ise "Prader Willi Sendromu'na sahip bir kızım ve oğlum var. Esenler'de 100. Yıl Mahallesi'nde eski bir evde oturuyorduk. Elhamdülillah burası bize çıktı ve çok güzel bir evimiz oldu. Ecemsu ilgi duyduğu kişilere mektuplar yazar. Dün 'ne yazsam' dedi. Yazdıklarını beğenmedi yırttı attı, defalarca yazdı. Sonunda şiirini tamamladı, boyadı ve el izini çıkardı. Şiirini Cumhurbaşkanına teslim etti, yan yana oldular. O ortamda evden bahsedilmedi, hep Ecemsu'dan bahsedildi." diye konuştu.
Karadüş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Kızıma çok değer verdi ve ilgilendi. Ben birkaç kez susturmak istedim, rahatsız etmesin diye. Ama Cumhurbaşkanımız bana, 'Annesi lütfen müdahale etme, konuşsun' dedi. Onunla aynı havayı solumak çok güzeldi. Ecemsu'nun Cumhurbaşkanına küçüklüğünden beri ilgisi var. Marşlar çaldığı zaman son ses dinler. Ona karşı bir zaafı vardı."
"Eline ulaşabileceğini bilse mektuplar yazar, ona hediyeler göndermeyi bile planlıyor. Her şeyi bu Recep Tayyip Erdoğan'a diye ayırır. Parfüm ayırmış ona verecekmiş, onun kokusu olunca onu hatırlayacakmış. Cumhurbaşkanı da ilgi gösterince sevgimiz arttı. Evlendiğimizde de nikahtan sonra yemeğe gitmiştik. Cumhurbaşkanımız o zaman belediye başkanıydı. Orada görünce resim çekildik. İlk baharımız olan evliliğimizde de yanımızdaydı, ikinci baharımız olan evimizde de yanımızda oldu"
"ARTIK GÜVENLİ BİR EVİZİMİZ VAR"
Anne Karadüş yakın zamanda yeni evlerine taşınacaklarını söyleyerek, "Allah'ın izniyle yakında taşınacağız. Çok güzel imkân sağlandı. Rahatlıkla dolaşabileceğimiz, oturabileceğimiz güvenli bir evimiz oldu. Eski oturduğumuz evimiz güvenlik açısından sıkıntılıydı. Burada öyle sıkıntılar yaşamayacağız. Bizim için bu ev mucize oldu. Bize yeni yaşam verildi" ifadelerini kullandı.
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