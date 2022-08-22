Son dakika: Adalet Bakanlığından personeline müjde: 25 bin TL promosyon!
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
İşte açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:
Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.
Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.
İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.
Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.
Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.
İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.
Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.
Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz.
Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması.— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) August 22, 2022
Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek.
Hayırlı olsun.
➡️ https://t.co/NRD224ilWv pic.twitter.com/YTwgmYpHy1
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
- TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
- 22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- İŞKUR TYP ilanları çıktı mı, yayınlandı mı? TYP okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları ne zaman yapılacak? Başvurular ise...
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 22 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste...
- YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak, ücreti açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler başladı mı, ne kadar sürecek? ÖSYM ek tercih kılavuzu...
- EYT'de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...
- Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...
- Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları internetten nasıl, nereden yapılır?
- Üniversite e-kayıt için ne gerekli, zorunlu mu? Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...