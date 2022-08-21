Ankara’nın bütçesi algıya gidiyor! ABB’den 3 aylık şirkete adrese teslim ihale

ÇOĞU DOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE YAPILIYOR

"Alımların çoğunluğu niye doğrudan temin usülü ile yapılıyor? Her fırsatta canlı yayınlarla ve şeffaf bir şekilde ihale yapıyoruz diyerek basına açıklamalarda bulunan CHP'li Mansur Yavaş'ın, belediye bütçesinin çoğunluğunu ihalede açıklık ve rekabetin bulunmadığı tali bir yöntem olan doğrudan temin ile kullandığı denetim raporlarına da yansımıştı. Sayın Mansur Yavaş'a, bu konuda niye kamuoyunu yanılttığı özellikle sorulmalıdır. Maalesef Ankara'nın bütçesi bu gibi tasarruflar ile çar çur edilmektedir."