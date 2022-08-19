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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 astsubay yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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İzmir’de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 astsubay yaralı

İzmir’in Bayındır ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerden birisinin av tüfeği ile ateş açması sonucu 1 astsubay yaralandı.

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