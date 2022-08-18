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Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı: İnsanlık dışı eylemi şiddetle kınıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Türkiye’den Afganistan’a başsağlığı mesajı: İnsanlık dışı eylemi şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide, şiddetli patlama meydana geldi. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Hayırhane bölgesinin Sar-e Kotal mahallesinde bulunan Sadıkiye Camisi'nde akşam namazı sırasında şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini doğruladı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu aktaran Zadran, kayıplara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Zadran, olay yerine çok sayıda güvenlik ve ilk yardım ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden olan Emergency Hastanesi, kurumsal Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5'i çocuk 27 hastanın tedavi altına alındığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AL JAZEERA: 20'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

Al Jazeera ise, olayda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kayıplara ilişkin bilgi vermezken olayı kınadı.

Mücahid, faillerin en kısa süre içerisinde bulunacağını kaydetti.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE: İNSANLIK DIŞI

Bakanlıktan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yayımlanan taziye mesajında, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de 17 Ağustos'ta bir camiye yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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