Türkiye’den Afganistan’a başsağlığı mesajı: İnsanlık dışı eylemi şiddetle kınıyoruz

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu aktaran Zadran, kayıplara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Zadran, olay yerine çok sayıda güvenlik ve ilk yardım ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden olan Emergency Hastanesi, kurumsal Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5'i çocuk 27 hastanın tedavi altına alındığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.