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Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Etlik Şehir Hastanesi’ni inceledi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

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