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Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 şube müdürü ve 10 ilçe emniyet müdürü değişti.

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