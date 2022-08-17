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Son dakika: "Aile Diş Hekimliği" uygulaması 3 pilot ilde başlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Son dakika: Aile Diş Hekimliği uygulaması 3 pilot ilde başlıyor

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığınca koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi amacıyla aile diş hekimliği modeli, Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te pilot uygulama olarak hayata geçirilecek. MHRS uygulaması üzerinden randevu alınabilecek sistemle özellikle çocuklar için önem taşıyan ağız ve diş sağlığı kontrollerinin kolayca yaptırılabilmesi sağlanacak.

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