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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Birecik/Şanlıurfa hududunda 2 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından bölgede belirlenen hedeflerin vurulmaya devam ettiğini açıkladı. Şu ana kadar bölgede 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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