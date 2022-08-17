SON DAKİKA! RTÜK’ten Netflix ve Spotify kararı

TELE 1 VE HALK TV'YE YAPTIRIM

Siyasi parti mitinglerini para karşılığı yayınlayan ve ekrandan çeşitli kampanyalarla para toplayan Tele 1, RTÜK yaptırımına uğradı. RTÜK, anılan televizyonda "Tele 1 Destek Hattı" başlığıyla yardım çağrısı yapıldığını ve maddi destek elde edildiğini tespit etti. Yayınlarda, #Tele1inYanındayız gibi etiketlerle "Kitap Kampanyası Yoluyla Destek", "İzleyici Sponsorluğu", "Patreon Aracılığıyla Destek (Yurtdışı)" gibi çağrılarla izleyicilerden yardım ve bağış toplanarak haksız kazanç elde edildiğini karara bağlayan RTÜK, Tele 1'e idari para cezası yaptırımı uyguladı.

TELE 1'İN DİĞER CEZASI İSE, MAHKEMENİN VERDİĞİ YAYIN YASAĞINA UYMAMAKTAN GELDİ

RTÜK toplantısında Halk TV'nin "Görkemli Hatıralar" programı ise bir başka müeyyide konusu oldu. Yayın Konuğu Ataol Behramoğlu'nun Kurban ibadetini kastederek, "Kurban Bayramının hemen arifesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz arkadaşlar, kimse kusura bakmasın. Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım yani, canlıları keserek bayram olmaz." şeklindeki ifadeleri 6112 sayılı Yasaya aykırı bulundu. Kanunda geçen "Yayın hizmetleri,,,, Toplumun millî ve manevî değerlerine, ... aykırı olamaz." hükmünü ihlal eden yayıncı kuruluşa idari para cezası verildi.

Halk TV'nin bir yaptırımı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı yöneticilerine hakaret içerikli yayın yapılan "Medya Mahallesi" programına geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başvuru dilekçesini dikkate alan RTÜK, "Teke Tek Bilim" programında konuşan Celal Şengör'ün dini değerlere hakaret eden sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı bularak Habertürk'e idari para cezası verdi.