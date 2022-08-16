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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şemdinli'deki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın ailesine başsağlığı diledi.

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