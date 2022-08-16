CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden görülmemiş zarar! Yapılan harcama gelirin 13 katı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN İMKANI YOK

Sayıştay 2020 denetim raporunda şöyle denildi: "Mogan Parkı içerisinde bulunan konukevi ise genel olarak ABB Başkanlık hizmetlerinde restoran olarak faaliyet göstermekte, bu kapsamda ABB tarafından bir miktar ödeme yapılmakta ve gelir elde edilmektedir. Ne var ki söz konusu gelir, mezkûr konukevinin giderlerini karşılamaktan oldukça uzaktır. Nitekim 2020 yılında bu konukevinde ifa edilen hizmetler karşılığında 242.282,50 TL gelir elde edilmesine karşın personel ve kira gideri dâhil söz konusu işletme için harcanan toplam tutar 3.250.500,25 TL olmuştur. Görüldüğü üzere işletmecilik ilkelerine göre söz konusu işletmenin sürdürülebilirliğinin imkânı bulunmamaktadır."

"ABB meclis kararı ile işletme hakkı devralınan sosyal tesislerin bir kısmı hiç işletilmemekte, bir kısmı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamı hizmetleri için faaliyet göstermektedir. Ne var ki, şirket basiretli iş adamı gibi hareket etmemiş, belirtilen tüm tesisler şirket için zarara sebebiyet vermiştir."