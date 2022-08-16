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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te dolandırıcılık, ölüme neden olma, silahla tehdit, cinsel istismar, hırsızlık ve yaralama gibi pek çok suçtan aranan 14 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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