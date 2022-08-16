Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı! İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu
Türkiye genelinde haftanın son günlerinde etkisini gösteren ve vatandaşlara zor anlar yaşayan sağanak yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan beş günlük hava tahmin raporunda sağanak yağışın başta İstanbul olmak üzere çoğu şehirde etkisini yeniden göstereceği belirtildi. Peki sağanak yağış ne zaman? İstanbul'da yağmur var mı? işte detaylar...
Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çoğu ilde sel yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaşanan yoğun yağış öncesinde vatandaşları uyarmıştı.
Meteoroloji'den yapılan yeni açıklamada 5 günlük yeni hava tahmin raporu paylaşıldı. Yapılan paylaşımda hava sıcaklıkların biraz yükseleceği ancak sağanak yağışın bazı günlerde etkisini göstereceği görüldü.
Peki hangi günlerde sağanak yağış etkili olacak? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu:
Hava tahmin raporuna göre Cuma günü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış etkisini gösterecek
CUMARTESİ
PAZAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Isparta, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖTV indirimi son dakika gelecek mi, var mı? ÖTV indirimi ile araba fiyatları düşer mi?
- Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Noter sistemi neden çöktü, açıklama geldi mi?
- Motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER
- 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...
- Borsa neden düşüyor son dakika | 16 Ağustos Borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum
- DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK DGS tercih robotu!
- AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!
- KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Yurt ücretleri ne kadar?
- ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!
- Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi