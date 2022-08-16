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Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı! İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile yeni uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de hava durumu

Türkiye genelinde haftanın son günlerinde etkisini gösteren ve vatandaşlara zor anlar yaşayan sağanak yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan beş günlük hava tahmin raporunda sağanak yağışın başta İstanbul olmak üzere çoğu şehirde etkisini yeniden göstereceği belirtildi. Peki sağanak yağış ne zaman? İstanbul'da yağmur var mı? işte detaylar...

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çoğu ilde sel yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaşanan yoğun yağış öncesinde vatandaşları uyarmıştı.

Meteoroloji'den yapılan yeni açıklamada 5 günlük yeni hava tahmin raporu paylaşıldı. Yapılan paylaşımda hava sıcaklıkların biraz yükseleceği ancak sağanak yağışın bazı günlerde etkisini göstereceği görüldü.

Peki hangi günlerde sağanak yağış etkili olacak? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

Hava tahmin raporuna göre Cuma günü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış etkisini gösterecek

CUMARTESİ

PAZAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Isparta, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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